Serie B, live dai campi - Palermo, Pomini si allena coi compagni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tutte le ultime notizie provenienti dai campi di allenamento delle squadre di Serie B.

ASCOLI

AVELLINO

BARI

BRESCIA

CARPI

CESENA

CITTADELLA

CREMONESE

EMPOLI

FOGGIA

FROSINONE

16:46 - Allenamento mattutino per i giallazzurri che continuano a preparare la trasferta di La Spezia. La squadra di mister Longo si è ritrovata alle 10:00 a Ferentino dove ha svolto il riscaldamento, una serie di possessi palla, delle esercitazioni tecnico tattiche ed una partitella finale a campo ridotto. Non hanno lavorato con i compagni gli infortunati, ovvero Frara, Gori, Matarese e Soddimo. Domani alle 15:00 è in programma una nuova seduta di allenamento.

NOVARA

16:44 - E’ cominciata oggi, sul campo, la settimana che ci condurrà a Ternana-Novara, gara valevole per la 14^ giornata del campionato di Serie B ConTe.it, in programma domenica 12 novembre alle 15,00 allo stadio ‘Libero Liberati’ di Terni. Dopo aver consumato il pranzo nella club house azzurra di Novarello, i ragazzi di Mister Corini si sono trasferiti allo stadio ‘Piola’ per il primo allenamento in vista della trasferta in terra umbra.

La fase iniziale ha visto Sciaudone & co. impegnati in una fase di riscaldamento e attivazione muscolare, con un lavoro tra gli ostacoli agli ordini del Prof. Sciuto. Nella parte centrale, il lavoro atletico inframmezzato da un lavoro specifico sul possesso palla su terreno ridotto. Nella parte finale della seduta, l’esercitazione tecnico-tattica sul 50% del campo di gioco. L’allenamento è durato 90 minuti circa.

Magnus Troest è rimasto a riposo, in recupero da una lieve contusione patita alla vigilia della 13^ giornata. Andrea Mantovani e Federico Casarini, lievemente affaticati, hanno svolto un lavoro differenziato. La squadra tornerà al lavoro domattina per la prima delle 2 sessioni di giornata: entrambi gli allenamenti avranno luogo allo stadio ‘Piola’.

PALERMO

17:27 - Doppia seduta d'allenamento per il Palermo, che ha proseguito oggi al ''Tenente Onorato'' di Boccadifalco il percorso d'avvicinamento alla gara di domenica contro la Cremonese. Questa mattina, per Nestorovski e compagni, lavori di prevenzione seguiti da circuiti di forza e sprint. Nel pomeriggio, invece, la formazione rosanero ha svolto un'attivazione tecnica, esercitazioni tecnico-tattiche concludendo la seduta con una partita in porzione ridotta del terreno di gioco. Alberto Pomini ha lavorato con i compagni. Giuseppe Bellusci ha svolto una parte del lavoro col gruppo, proseguendo con un allenamento differenziato.

Differenziato e fisioterapie per Ivaylo Chochev e Mato Jajalo, riatletizzazione e cure dei fisioterapisti per Haitam Aleesami e Norbert Balogh. Fisioterapie, infine, per Pawel Dawidowicz e Gabriele Rolando.

Dopo il doppio allenamento di oggi, mister Tedino ha concesso una giornata di riposo.

PARMA

PERUGIA

PESCARA

PRO VERCELLI

SALERNITANA

SPEZIA

17:29 - Dopo la ripresa mattutina a gruppi di ieri mattina mister Gallo e i suoi ragazzi sono tornati quest'oggi a lavorare a Follo per proseguire nella preparazione in vista dell'impegno di sabato sera contro il Frosinone capolista (ore 20:30, stadio 'Alberto Picco').

Dopo un riscaldamento a secco, mattina dedicata ad esercitazioni tecniche ad alta intensità finalizzate alle conclusioni a rete e, a chiudere, partita d'allenamento a ranghi misti su metà campo. Nella seconda seduta giornaliera lavoro dedicato a curare la fase difensiva e offensiva con i reparti che si sono alternati tra lavoro di forza in palestra e situazionale in campo.

Per Edoardo Soleri riscontrata una lesione da impatto dopo lo scontro di gioco con Provedel durante la gara Empoli-Spezia; l'attaccante ha già intrapreso il protocollo riabilitativo del caso che sarà modulato a seconda delle sensazioni del calciatore. Assenti i nazionali Candela (con l'Under 19) e Pessina (con l'Under 20), in permesso Juande, hanno svolto lavoro dedicato Acampora, Bassi e Granoche ormai vicino al rientro in gruppo. Aggregati dalla Primavera Desjardines, Giuliani e Mazzini.

TERNANA

VENEZIA

VIRTUS ENTELLA