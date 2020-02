Serie B, Livorno-Ascoli: Ferrari e Trotta verso il debutto

Marcello Trotta

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Livorno e Ascoli si affrontano oggi pomeriggio (ore 15) al Picchi per la ventiduesima giornata del campionato di Serie B. Confronto delicato tra due squadre in profonda crisi di risultati. Nei quindici precedenti in Toscana nove successi amaranto, quattro pareggi e due vittorie bianconere. L’ultimo blitz dei marchigiani risale alla stagione 2015/16. Nella gara di andata giocata al Del Duca i padroni di casa si imposero 2-0, con le reti di Gerbo e Ninkovic.

COME ARRIVA IL LIVORNO – Nel posticipo di lunedì scorso col Perugia è arrivato il settimo ko nelle ultime dieci partite per la formazione labronica, fanalino di coda del torneo con 13 punti, che non vince dal 2 novembre (2-1 alla Juve Stabia). Due punti in sei gare con Tramezzani, subentrato un mese e mezzo fa all’esonerato Breda, che non potrà contare neanche stavolta sull’acciaccato Marsura. Da valutare le condizioni di Murilo e Brignola. In attacco si va verso il debutto dal 1’ del colpo di mercato Ferrari. Rientrano dalle rispettive squalifiche Boben, Luci e Marras. Out Agazzi.

COME ARRIVA L’ASCOLI – Rendimento da incubo in trasferta (2 punti in 10 gare) per il Picchio. Le tre sconfitte consecutive con Benevento, Trapani e Frosinone sono costate la panchina a Zanetti. In attesa dell’annuncio di Stellone come sostituto sarà il vice Abascal a sedere in panchina. Il tecnico della Primavera dovrà fare a meno dello squalificato Troiano e degli infortunati Rosseti, Piccinocchi, Brosco e Pucino, oltre ai partenti Gerbo, Laverone e Ninkovic. Prima convocazione per Marchegiani, Eramo, Ranieri, Sernicola e Trotta. L’ex Frosinone è pronto a far coppia con Scamacca.