Serie B, Livorno avanti all'intervallo: 2-1 sul Perugia

Il Milan batte nel recupero l'Udinese nel posticipo dell'undicesima giornata di Serie A e si riporta al quarto posto in classifica insieme alla Lazio. Questa la graduatoria aggiornata dopo l'intero turno di campionato: Juventus 31 Inter 25 Napoli 25 Milan 21 Lazio 21 Sassuolo...

Atalanta, Zapata al 90': "Felice per il gol, finalmente arrivano i risultati"

Le pagelle del Bologna - Mbaye meglio in attacco. Bene Santander

Udinese-Milan, problemi alla schiena per Barak: Fofana titolare nei friulani

Alla fine arriva Zapata. Ma meglio da sostituto che non titolare

Milan, Donnarumma: "Periodo positivo, contro l'Udinese non sarà facile"

Nove punti in undici gare: la panchina di Inzaghi scotta

Parma, D'Aversa: "Un buon punto. Il rosso a Stulac? Non voleva far male"

Udinese-Milan, guai rossoneri: al 35' fuori Higuain per infortunio

Udinese-Milan, ritmi alti e reti bianche al 45'. Bene i friulani, Higuain out

Udinese, Lasagna al 45': "Non possiamo abbassare i ritmi, avanti così"

Chievo, Ventura: "Contento per oggi, anche se posso sembrare demente"

Atalanta, Zapata: "Finalmente il primo gol in Serie A con la Dea"

Mirror: "La gara con la Juventus sarà decisiva per il futuro di Mourinho"

Atalanta, Gasperini: "Zapata ci può far fare il salto. Partitaccia con l'Inter"

Si è concluso il primo tempo del match di Serie B tra Livorno e Perugia. Gli amaranto hanno concluso avanti per 2-1 dopo aver rimontato lo svantaggio iniziale firmato da Melchiorri. Per i padroni di casa decisiva la doppietta di Diamanti (il secondo gol su calcio di rigore).

