Serie B, Livorno-Cosenza: amaranto chiamati alla scossa

Fischio d'inizio alle ore 15:00. Diretta testuale, pagelle e dichiarazioni su TWM

Sarà una sfida di fondamentale importanza per le dinamiche della lotta per non retrocedere quella del Picchi di Livorno. Da un lato, infatti, gli amaranto ultimi in classifica cercheranno di avvicinarsi quantomeno al penultimo posto, distante 5 punti, nella speranza di riaccendere la fiammella per la corsa salvezza. Dal canto proprio, invece, il Cosenza proverà ad interrompere l'orribile filotto di cinque sconfitte di fila che è costato la panchina a mister Piero Braglia, sostituito da Giuseppe Pillon.



COME ARRIVA IL LIVORNO - Ci sarà, salvo sorprese, ancora Braken in avanti, con Marras nel ruolo di spalla pronta a svariare su tutto il fronte offensivo. Possibile chance a gara in corso per l'argentino Ferrari, con Murilo sull'out destro e Porcino su quello opposto. In regia capitan Luci.

COME ARRIVA IL COSENZA - Pillon che non avrà a disposizione lo squalificato Monaco, che verosimilmente verrà sostituito da Schiavi. Recupera Asencio, che dovrebbe giocare dal primo minuto al pari di Baez. Possibili chance da titolari per Broh, Machach e Lazaar, con il centrocampo che dovrebbe vedere l'intoccabile capitan Bruccini in mezzo.