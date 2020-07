Serie B, Livorno-Cremonese: grigiorossi a caccia di conferme per allontanare i play-out

È lo spauracchio retrocessione ad accomunare Livorno e Cremonese, che questa sera si affronteranno all'Armando Picchi, nel trentatreesimo turno di Serie B. Un timore che sembra inesorabilmente destinato a tramutarsi in realtà per gli amaranto, fanalino di coda della graduatoria e a quindici lunghezze dalla zona play-out: nemmeno un'impresa, a questo punto, sembra poter salvare la squadra di Filippini. Play-out che cercheranno invece di evitare ad ogni costo i lombardi, appena un punto al di sopra della soglia critica che unisce sedicesimo e diciassettesimo posto.

COME ARRIVA IL LIVORNO - L'aritmetica certezza della discesa in C potrebbe arrivare già questo weekend. L'epurazione di massa di Spinelli, che tra scadenze e prestiti ha tagliato fuori dieci giocatori - "Una decisione dettata dall'esigenza di contenere i costi di gestione", ha detto in settimana il patron amaranto - ha certamente appesantito un ambiente già abbattuto per i tre k.o. in quattro gare dalla ripresa post-lockdown. Appendice di matrice storica che può far sorridere i toscani, vittoriosi in nove dei quindici precedenti in cadetteria al Picchi contro i grigiorossi.

COME ARRIVA LA CREMONESE - La priorità è dar seguito alla serie di risultati utili consecutivi, attualmente ferma a due. Possibilmente con una vittoria, approfittando delle evidenti fragilità che in questo momento attanagliano l'avversario. Il successo di misura sul Pescara ha restituito certezze, e l'occasione è troppo ghiotta per lasciarsela sfuggire. Valzania, il match winner di venerdì scorso, dovrebbe essere confermato in mediana, accanto a Gustafson e al rientrante Arini. Non ci sarà invece Deli, fermo ai box per infortunio.