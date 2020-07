Serie B, Livorno-Empoli - Marino a caccia dei playoff, Filippini vuole salvare l'onore

Fischio d'inizio alle ore 21. Diretta testuale, pagelle e dichiarazioni su TMW.

Un derby importante quello che si giocherà questa sera tra Livorno ed Empoli. Importante soprattutto per gli ospiti, che devono vincere (e potrebbe non bastare) per agguantare l'ultimo treno dei playoff. Il Livorno già retrocesso e fanalino di coda del campionato, non ha molto da chiedere alla sua classifica ma vuole chiudere bene, magari facendo il colpaccio nel derby.

COME ARRIVA IL LIVORNO - Filippini deve rinunciare a Di Gennaro, Mazzeo, Marsura, Delprato. A disposizione Braken, seppur non al meglio. Convocato anche il giovane difensore classe '98 Bani. Il modulo dovrebbe essere il 3-5-2 con diversi ballottaggi. In avanti Murilo favorito su Pallecchi. In porta spazio nuovamente a Ricci.

COME ARRIVA L'EMPOLI - Marino deve fare a meno di Stulac e Maietta. Torna invece tra i convocati Zurkowski dopo due giornate, pronto a contendersi una maglia con Bandinelli. In avanti possibile tridente con Mancuso, Ciciretti e La Mantia. Antonelli a sinistra e Fiamozzi a destra i favori sulle corsie difensive. Pinna potrebbe essere impiegato da centrale accanto a Romagnoli.