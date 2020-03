Serie B, Livorno-Frosinone: sfida polarizzata, ma occhio alle sorprese

Fischio d'inizio alle 21. Live, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

Lo scontro è fortemente polarizzato; l'esito finale, forse, non così scontato. Livorno-Frosinone non è soltanto seconda contro ultima: è anche la sfida tra il peggior attacco in assoluto del torneo e una delle migliori difese, tra chi annaspa bramando la permanenza in cadetteria e chi coltiva sogni di promozione. Sulla carta, dunque, non c'è storia, ma l'imprevedibilità intrinseca della B induce a pensare che il match potrebbe riservare alcune sorprese.

COME ARRIVA IL LIVORNO - La zona play-out, ad ora, è una chimera: la Cremonese quartultima ha un margine di dieci punti sui toscani, e una partita in meno all'attivo. Serve una rimonta ai limiti dell'eroico per evitare di sprofondare. La vittoria di Verona sembra aver acceso una flebile scintilla cui, nelle parole del tecnico Breda, la squadra vuole dar seguito con un filotto di risultati utili: "Mi piacerebbe trovare continuità, con il Chievo abbiamo messo la giusta attenzione, e alcuni episodi ci sono girati a favore". Turno di squalifica scontato per Agazzi e Rocca, che tornano a disposizione, così come Braken, Brignola e Silvestre. Esclusi dai convocati per scelta tecnica, invece, Mazzeo e Morelli, che restano fuori insieme agli acciaccati Agardius e Murilo.

COME ARRIVA IL FROSINONE - Tra le statistiche che inquadrano il gran momento di forma dei ciociari: sei vittorie consecutive in campionato, imbattuti nel 2020, media di 2,7 punti a partita da gennaio ad oggi. Un uragano pronto ad abbattersi anche sul Livorno. C'è però un tabù da sfatare: nei tre precedenti in cadetteria al Picchi, il Frosinone ha ottenuto appena un pari e due ko. Scaramanzie a parte, Nesta studia le mosse ed è costretto a fare i conti con qualche assenza: mancheranno per infortunio, infatti, Ardemagni, Ciano, Gori e Tabanelli.