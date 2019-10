Serie B, Livorno-Pisa: un derby per risalire la classifica

Livorno-Pisa domani alle 18.00. Su TMW la diretta testuale, le pagelle e le parole dei protagonisti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La parola “derby” connota sempre una sfida di emozione, pathos, gioie e anche dolori. Che sia di Premier League, Serie A o B poco importa, quando sul campo si affrontano due rivali storiche cittadine o regionali c’è sempre una sensazione speciale. Quella che si respirerà all'Armando Picchi questo pomeriggio, quando alle 18.00 si affronteranno per il 9° turno del campionato cadetto Livorno-Pisa. Due squadre divise da 6 punti in classifica, tanto è la distanza tra gli amaranto (ultimi a quota 4) e i neroblù (13° a 10 pt). Sarà l'atto 48° della storia dei loro precedenti, il cui score pende dalla parte del Livorno (22 successi contro 9, con 16 pareggi). L’arbitro è il sig. Luca Sacchi di Macerata.

COME ARRIVA IL LIVORNO - Vietato sbagliare per il Livorno. Lo vuole la città, decisa a vincere la rivalità storica con quella di Pisa. Lo impone soprattutto la classifica, di cui la squadra amaranto è il fanalino di coda a quota 4. La squadra, reduce da una buona prova a Frosinone, viene da 3 sconfitte consecutive: non fa punti da un mese, era lo scorso 24 settembre con il Cosenza. "Il derby ha un’importanza notevole, è una gara a parte. Dovremo giocare come se fosse una finale", ha detto ieri mister Breda, che dovrebbe schierare i suoi con un 3-4-3. In difesa difficile che recupero Di Gennaro, dunque spazio a Boben, Bogdan e Gasbarro. Dubbio a centrocampo, con Luci che proverà a rientrare in extremis in mediana: se non dovesse farcela è pronto Rocca a far coppia con Agazzi. Del Prato e Porcino sono i laterali, con Marras, Murilo e Mazzeo davanti.

COME ARRIVA IL PISA - Non naviga in acque difficili come il Livorno, ma anche il Pisa non può scherzare con la classifica: 13° posto a 10 punti, solo +3 sulla zona playout. I neroblù non vincono dal 15 settembre, da lì in poi 2 sconfitte e 3 pareggi (l'ultimo a Crotone per 1-1). "Ci arriviamo nella giusta maniera alla gara, perchè ci siamo preparati come volevamo: De Vitis ieri si è allenato e oggi faremo le ultime valutazioni, se darà garanzie di star bene giocherà mentre Lisi si è allenato tutta la settimana e ci sarà. Il modulo? E’ indifferente, possiamo giocare 3-5-2 o 4-3-1-2 a prescindere dagli interpreti“, ha spiegato alla vigilia il tecnico D'Angelo. Ingrosso in caso sarebbe pronto a subentrare in difesa, nel terzetto completato da Aya e Benedetti. De Vitis e Pinato saranno i quinti, con Gucher, Verna e Siega in mezzo. In attaccato Masucci-Marconi.