Serie B, Livorno-Spezia: amaranto per le statistiche, aquilotti a caccia di punti

E' quasi un testacoda quello che si giocherà stasera all'Armando Picchi di Livorno, una sfida tra i padroni di casa appena retrocessi matematicamente, ed uno Spezia ancora in corsa per l'ambizioso quanto complicato traguardo della promozione diretta. Poche le motivazioni in casa amaranto, ma una possibile chiave di lettura per affrontare la gara contro gli Aquilotti -che in condizioni normali sarebbe stata sentita alla stregua di un derby-, potrebbe essere quella di testare i vari elementi provenienti dal vivaio in vista della prossima stagione. Non c'è margine di errore, invece, per gli uomini di Italiano: la roboante vittoria sul Cosenza ha permesso di riguadagnare terreno in classifica, ma Crotone e Pordenone, rispettivamente a +5 e +2, non accennano a rallentare la loro corsa, ed un successo all'Ardenza sarebbe fondamentale per restare in scia.

COME ARRIVA IL LIVORNO - Dopo la batosta dell'aritmetica retrocessione, arrivata con la sconfitta per mano della Cremonese, a tenere banco tra i tifosi amaranto sono ora le voci sui possibili acquirenti intenzionati a rilevare la società da patron Spinelli. Per quanto riguarda il campo, mister Antonio Filippini non fa mistero delle difficoltà nel mettere insieme una formazione competitiva, potendo contare su poche certezze ed un organico infarcito di ragazzi del settore giovanile. Sono convocati, ma non al 100% a causa di problemi muscolari, Marsura, Mazzeo e Porcino, mentre Agazzi non sarà della sfida. Il modulo dovrebbe ricalcare il 3-5-2 visto contro i grigiorossi, ma un eventuale forfait di Marsura potrebbe obbligare il tecnico ad apportare delle modifiche nell'assetto dell'undici amaranto.

COME ARRIVA LO SPEZIA - La manita rifilata al Cosenza ha ridato smalto ad alcuni elementi come Mastinu, autore di una doppietta, e Nzola, tornato al gol dopo 8 turni di digiuno. Tuttavia, Vincenzo Italiano non potrà contare proprio sul francese, fermato per squalifica, e su Galabinov, infortunatosi contro i calabresi. In attacco le forze sono ridotte: spazio a Gyasi e al ritorno di Gudjohnsen, affiancati da Mastinu. Ancora indisponibili i gemelli Ricci, il centrocampo dovrebbe ripartire dal terzetto schierato contro il Cosenza, con Acampora, Bartolomei e Mora, ma è possibile anche un ritorno dal primo minuto di Maggiore. La difesa è il reparto con più abbondanza, eccezion fatta per Capradossi, tuttavia la prova soddisfacente di venerdì non dovrebbe giustificare cambi se non in ragione del turnover.