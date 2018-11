Serie B, lo Spezia batte il Benevento nel recupero: 3-1 al Picco

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Vittoria per lo Spezia contro il Benevento nel recupero della 10a giornata di Serie B. 3-1 il risultato finale: per i padroni di casa in gol Okereke (doppietta) e M. Ricci, inutile l’unico gol sannita di F. Ricci. Con questo risultato lo Spezia si porta a 16 punti in classifica, a -1 dal Benevento.