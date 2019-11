Serie B, Mancuso segna, il Venezia sbatte sul palo: 1-0 per l’Empoli al 45°

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

All’Empoli basta una rete dopo cinque minuti – Cross di Balkovec per Mancuso che nel tentativo di servire La Gumina inganna, grazie anche a un rimbalzo beffardo, Lezzerini – per avere la meglio nella prima frazione contro un Venezia che gioca bene, attacca e non è fortunato visti i due pali colpiti in rapida successione prima da Vacca e poi da Suciu. Nel finale di tempo sono ancora i lagunari ad avere una grande occasione per il pari con Capello che però colpisce male da buona posizione.