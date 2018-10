Serie B, martedì 16 assemblea ordinaria. Si parlerà di elezioni FIGC

In conformità alle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari l’Assemblea Ordinaria della Lega B è convocata per Lunedì 15 Ottobre 2018 alle ore 13:00 in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione per Martedì 16 Ottobre 2018, alle ore 13:00 presso la sede della Lega Nazionale Professionisti B – Via Ippolito Rosellini 4 – Milano, per discutere e deliberare in merito agli argomenti contenuti nel seguente ordine del giorno:

1. Verifica poteri;

2. Comunicazioni del Presidente;

3. Informativa del Direttore Generale;

4. Codice di Autoregolamentazione: proposte di modifica e/o integrazione Capo II artt. 3.1 e 5.2,

Capo III art. 2.7, 2.20;

5. Mutualità di sistema: proposta introduzione contributi solidaristici;

6. Nomina rappresentante LNPB in seno alla Commissione Dirigenti e Collaboratori Sportivi;

7. Contenzioni pendenti: aggiornamenti ed eventuale definizione transattiva.

L’Assemblea sarà regolata dalle vigenti disposizioni dello Statuto della Lega Nazionale Professionisti B.