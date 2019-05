© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Sono arrivati oggi i primi verdetti relativi al campionato di Serie B. Retrocedono infatti in Serie C Carpi e Padova. Gli emiliani sono stati battuti per 1-0 dal Livorno, gol decisivo di Giannetti. Per il Padova, invece, 3-3 esterno contro il Benevento. Per i giallorossi in gol Coda (doppietta) e Caldirola, mentre per i biancoscudati inutili i gol di Pulzetti, Bonazzoli e Baraye.