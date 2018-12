In conformità alle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari l’Assemblea Ordinaria della Lega Nazionale Professionisti Serie B è convocata per Martedì 18 Dicembre 2018, alle ore 11.30, in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione per Mercoledì 19 Dicembre 2018, alle ore 11.30

presso la sede della Lega Nazionale Professionisti Serie B – Via Ippolito Rosellini 4 – Milano, per discutere e deliberare in merito agli argomenti contenuti nel seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Verifica poteri;

2. Comunicazioni del Presidente;

3. Informativa del Direttore Generale;

4. Approvazione Relazione Annuale sull'attività della LNPB s.s. 2017/2018;

5. Approvazione Bilancio di Esercizio della LNPB s.s. 2017/2018;

6. Contenziosi pendenti: aggiornamento ed eventuale definizione transattiva;

7. Lega Calcio Service S.p.A.: aggiornamento e determinazioni conseguenti;

8. Varie ed eventuali.