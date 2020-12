Serie B, Monza-Ascoli: prima volta tra Brocchi e Rossi

vedi letture

Nella 14ª giornata della Serie BKT 2020/2021 il Monza del tecnico Cristian Brocchi affronta l'Ascoli del tecnico Delio Rossi presso l'U-Power Stadium.

COME ARRIVA IL MONZA - I biancorossi sono attualmente all'8° posto in classifica della Serie B con 20 punti e, nell'ultimo turno di campionato, hanno perso 3-2 fuori casa contro il Pescara (Delfino Pescara 1936 vs AC Monza 3-2, 19 dicembre 2020).

Brocchi, che non può disporre di tre calciatori (Balotelli intento nel proseguire il suo programma di allenamento individuale, Paletta infortunato e Scaglia squalificato), dovrebbe scendere in campo con un 4-3-2-1 con Di Gregorio in porta. Difesa, da destra a sinistra, composta da Donati, Bettella, Bellusci e Sampirisi. Centrocampo, sempre da destra a sinistra, formato da Armellino, Barberis e Colpani. In attacco, alle spalle del finto centravanti Boateng, Frattesi e Machín agiranno come trequartisti.

COME ARRIVA L'ASCOLI - I bianconeri, che occupano momentaneamente il 19° e penultimo posto in classifica della B con 6 punti, sono reduci dalla sconfitta 2-1 in trasferta contro il Vicenza (LR Vicenza Virtus vs Ascoli Calcio 1898 FC 2-1, 19 dicembre 2020).

Rossi, il quale deve fare i conti con tre assenze (gli infortunati Kragl e Mallé oltre a Ghazoini convocato con il Marocco Under 20 per un torneo propedeutico alle qualificazioni alla Coppa d'Africa di categoria), sembra orientato a schierare un 4-4-2 con Leali tra i pali. Linea difensiva, da destra a sinistra, formata da Corbo, Spendlhofer, Brosco e Sini. In mediana, sempre da destra a sinistra, agiranno Cangiano, Büchel, Šarić e Cavion. Davanti, la coppia Bajić-Sabiri,