Serie B, Monza-Chievo: brianzoli a caccia del primo successo stagionale

vedi letture

Fischio d'inizio alle 14.00. Live, pagelle e dichiarazioni dei protagonisti su TMW.

La Serie BKT 2020/21 torna in campo nel fine settimana, con le partite valide per la 5^ giornata. Uno dei match più interessanti è senza dubbio Monza-Chievo, visto che vede confrontarsi due candidate alla lotta di vertice. Entrambe non hanno ancora espresso pienamente il loro potenziale, avendo conquistato rispettivamente 7 e 3 punti (il Monza però deve recuperare una partita). Una sfida che dunque può far spiccare il volo ad una delle due squadre, regalando ulteriori incertezze all’avversaria. Appuntamento alle 14.00 all’U-Power Stadium, dirige la gara il Sig. Rosario Abisso di Palermo.

Attiva ora DAZN. Guarda tutta la Serie BKT a 9,99€/mese. Disdici quando vuoi

COME ARRIVA IL MONZA – La formazione brianzola ha fronteggiato numerose difficoltà in questo inizio di stagione. Tra i tanti cambiamenti in rosa e i numerosi casi di Covid riscontrati nelle ultime settimane la compagine lombarda non ha ancora assunto le sembianze volute dal tecnico Christian Brocchi. L’ex centrocampista del Milan non vuole però sentir parlare di alibi, concentrandosi su quanto di buono la sua squadra ha fatto vedere nell’ultimo turno contro il Pisa e cercando di ottenere la prima vittoria in campionato. In vista del match contro il Chievo tornano a disposizione Lamanna e Gytkjaer: il primo dopo che l'ultimo tampone è risultato negativo, il secondo per aver smaltito un affaticamento muscolare. Due scelte in più per il 4-3-2-1 di Brocchi.

COME ARRIVA IL CHIEVO – Proseguire con questo trend di risultati e di prestazioni. Questo è l’obiettivo del Chievo, reduce da due importanti vittorie contro Reggiana e Brescia. La formazione di Aglietti si è ben comportata in entrambe le gare, mostrando grande tenuta difensiva e capacità di gestire al meglio i 90 minuti. L’unico aspetto negativo è rappresentato dalle troppe occasioni da gol fallite, alle quali la società ha cercato di porre rimedio prendendo lo svicolato Francesco Margiotta. L’attaccante cresciuto nella Juventus non è stato però convocato da Aglietti per questa sfida. Dopo due turni di squalifica torna anche Obi, ma al momento parte in seconda fila viste le ottime prove fornite da Palmiero e Viviani in mediana. In difesa possibile forfait di Gigliotti: al suo posto Rigione.