Serie B, Monza-Reggina: neopromosse con grandi ambizioni

Fischio d’inizio alle ore 16.00. Live, pagelle e dichiarazioni dei protagonisti su TMW.

La Serie BKT torna nel fine settimana, con le partite valide per la 9^ giornata. Tra le sfide in programma figura Monza-Reggina: due neopromosse tornate nel campionato cadetto certamente non per recitare il ruolo di comparse. Sia i brianzoli che i calabresi hanno infatti portato a termine colpi importanti nel corso del mercato estivo, come Kevin-Prince Boateng e Jeremy Menez. Acquisti che la dicono luna sulle ambizioni d’alta classifica di entrambe le compagini, per il momento non del tutto confortate dai risultati. La sfida di oggi può quindi rappresentare una svolta per una delle due formazioni. Appuntamento alle 16.00 all’U-Power Stadium di Monza, dirige la sfida il Sig. Ivan Robilotta di Sala Consilina.

COME ARRIVA IL MONZA – Riscattare l’eliminazione dalla Coppa Italia e proseguire il buon andamento in campionato: questo l’intento del Monza, protagonista di un avvio di stagione altalenante. La formazione allenata da Christian Brocchi ha dovuto fronteggiare numerose difficoltà, tra i numerosi cambiamenti avvenuti nell’organico e i casi di Covid che hanno notevolmente rallentato il processo di crescita. Il Monza comunque ha trovato con il passare delle settimane una sua identità, come dimostrano gli ultimi tre risultati positivi in campionato. Striscia che deve continuare contro la Reggina, affrontata da Brocchi con il classico 4-3-1-2, con Barberis in regia supportato da Frattesi e Barillà mentre Boateng alle spalle del tandem offensivo Gytkjaer-Maric.

COME ARRIVA LA REGGINA – Pensare positivo, prendendo il meglio dall’ultima prestazione offerta contro il Pisa nonostante la sconfitta. Questo è il pensiero del tecnico della Reggina Domenico Toscano, convinto che la sua squadra possa fare bene contro il Monza nonostante le tre sconfitte consecutive in campionato e nonostante le tante assenze tra infortuni (Charpentier, Faty, Rolando, Menez e Vasic) e squalifiche (Crisetig). Una convinzione dovuta all’atteggiamento mostrato nell’ultimo turno di campionato dalla squadra, vogliosa di fare la partita e sfortunata negli episodi. Per cogliere il risultato pieno all’U-Power Stadium, Toscano si affida al 4-4-2. Tanti ballottaggi per via delle assenze e due certezze, annunciate dal tecnico in conferenza stampa: De Rose in mezzo al campo e Lafferty in avanti.