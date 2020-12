Serie B, Monza-Virtus Entella: Brocchi recupera Boateng, out Balotelli

La Serie B torna in campo per la dodicesima giornata: all'U-Power Stadium, un discontinuo Monza ospita il fanalino di coda Virtus Entella con l'unico obiettivo di dare seguito allo 0-2 di venerdì con il Venezia per rilanciarsi nella parte alta della classifica. Da una parte la miglior difesa del torneo (solo nove reti subite dai brianzoli al pari del Chievo), dall'altra il secondo peggior attacco (otto gol segnati dai liguri, uno in più rispetto al Cosenza): dirigerà il confronto, in programma alle 21, il sig. Meraviglia di Pistoia.

COME ARRIVA IL MONZA - Mister Cristian Brocchi recupera Boateng, assente nelle ultime due partite con Reggiana e Venezia, ma dovrà fare a meno degli infortunati D'Errico, Paletta e Finotto: out anche Mario Balotelli, aggregato al resto della squadra per il mini-ritiro della vigilia ma non inserito nella lista dei convocati perché ancora non al meglio della condizione. Si viaggia verso la conferma del 4-3-1-2 per i biancorossi, reduci da tre risultati utili consecutivi tra le mura amiche: Di Gregorio in porta con Donati, Scaglia, Bettella e Carlos Augusto sulla linea difensiva; Rigoni e Barberis potrebbero partire dal 1' a centrocampo assieme a Colpani; in avanti spazio a Maric, Gytkjaer (leggermente arretrato) e Mota Carvalho.

COME ARRIVA LA VIRTUS ENTELLA - La truppa allenata da Vincenzo Vivarini è chiamata ad una reazione dopo un inizio di stagione da dimenticare (ancora nessuna vittoria in campionato dopo undici partite disputate: nessuno ha fatto peggio): sarà consueto 4-3-1-2 per i liguri, che lontano da Chiavari hanno ottenuto quattro dei cinque punti che si ritrovano in graduatoria. In porta andrà Borra con Coppolaro-Costa sulle corsie e Poli-Chiosa al centro della difesa, in mezzo al campo Paolucci con Crimi e Settembrini ai suoi lati, Schenetti agirà alle spalle delle due punte De Luca (la "Zanzara" festeggerà le 300 presenze tra i professionisti) e Brunori,