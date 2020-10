Serie B, Moreo risponde a Masucci. Pari nel derby toscano Empoli-Pisa al 45°

Finisce 1-1 il primo tempo del derby toscano fra Empoli e Pisa, anticipo della quinta giornata di Serie B.

Pisa avanti dopo 12 minuti grazie a Masucci bravo ad anticipare tutti su una punizione di Gucher e di testa mettere alle spalle di Brignoli. L’Empoli reagisce subito con un insidioso cross di Terzic che Perilli respinge coi pugni, poi è Moreo a salire in cattedra con un colpo di testa che finisce di poco fuori. Al 39° il numero 10 empolese trova però la zampata vincente su un cross di Bandinelli dalla sinistra: anticipo sul compagno La Mantia e girata al volo che batte Perilli per il pari. Nel finale occasione per Marconi che però non trova la porta su assist di Soddimo.