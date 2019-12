Serie B, Moscardelli lancia il Pisa: 3-1 in casa del Trapani

© foto di Federico De Luca

Il Pisa torna alla vittoria grazie a un grande Davide Moscardelli che con una doppietta permette ai neroazzurri di battere il Trapani in trasferta e agganciare la zona play off. Toscani subito avanti con Pinato su assist di Lisi dopo un minuto. Al 18° cross di Marin per il centravanti che si esibisce in una delle sue specialità: la rovesciate. Palla alle spalle di Carnesecchi e 2-0 per il Pisa che deve difendersi dai tentativi furiosi dei padroni di casa di riaprire il match. Allo scadere del primo tempo è Pettinari ad accorciare e rendere viva la partita. Nella ripresa ci pensa ancora Moscardelli ad allungare e chiudere la gara: fuga di Lisi, Strandberg è in ritardo e non chiude il cross del terzino che pesca il numero 9 in area che da due passi non sbaglia.