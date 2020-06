Serie B, Nicolussi Caviglia lancia il Perugia: vittoria di misura sul campo dell'Ascoli

Si è concluso con un’affermazione esterna il match di Serie B tra Ascoli e Perugia. Alla formazione di Cosmi è sufficiente una rete messa a segno al 73’ da Nicolussi Caviglia, giocatore in prestito dalla Juventus, per aver ragione dei marchigiani, al secondo ko di fila con Abascal in panchina. Gli umbri salgono dunque al decimo posto con 39 punti, restando in corsa per un posto nei playoff, mentre l’Ascoli resta in piena zona playout.