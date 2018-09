Serie B, Novara in ansia per i ripescaggi. E De Salvo non si sbilancia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Profilo basso, in attesa del verdetto che potrebbe riaprire le porte della Serie B. "Novara in ansia, De Salvo non si sbilancia" titola stamattina La Stampa. Si va ancora per le lunghe, ma al Novara non fanno una piega. "Restiamo in attesa. Aspettiamo e vediamo". si limita a dire il presidente Massimo De Salvo, ieri in tribuna per l’amichevole Renate-Novara. La linea del club rimane la stessa di inizio corsa (ripescaggi): profilo basso, parlano carte e avvocati.