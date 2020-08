Serie B, numeri record per partite su DAZN

Ben 2.289.080 ore di streaming nonostante lo stop per il Covid

(ANSA) - ROMA, 03 AGO - Anche per la Serie BKT è tempo di bilanci, la stagione si è conclusa con la promozione del Benevento e del Crotone in attesa della terza vincitrice del biglietto solo andata per la Serie A che emergerà dal girone dei playoff (su Dazn martedì 4 agosto alle 21:00) con la prima sfida Chievo-Empoli seguita dal match Cittadella-Frosinone (mercoledì 5 agosto alle 21:00). Per le squadre non sono ammessi errori trattandosi di gara unica, mentre ai playout la salvezza si gioca in due appuntamenti: il match di andata lunedì 10 agosto alle 21:00 e il match di ritorno venerdì 14 agosto sempre alle 21:00. Promossa a pieni voti, invece, tutta la Serie BKT: nonostante lo stop imposto dalla pandemia e un calendario ripreso con ritmi insoliti, è riuscita a registrare su DAZN dal 17 giugno, data che ha segnato la ripartenza del campionato, ben 2,289,080 ore di streaming. Merito delle squadre e dei giovani talenti che hanno tenuto alto l'interesse verso il campionato che ha regalato colpi di scena fino alla fine e di format originali come Zona Gol che ha registrato 553,851 ore di streaming grazie alla possibilità per gli spettatori di assistere a tutti i match e alle fasi salienti in un solo canale. Il crescente interesse verso la Serie BKT ha spinto DAZN a produrre contenuti dedicati che dessero spazio alla seconda divisione con focus sulle giovani promesse, gli allenamenti e i dirigenti di questi piccoli grandi club che sanno farsi amare da nord a sud Italia, come dimostra la classifica delle 10 top città in cui risiedono gli appassionati: sul podio Milano, Roma e Napoli seguite a sorpresa da città come Genova, Salerno e Perugia dove militano numerosissimi tifosi delle squadre cadette. Presenti in classifica anche le città di Firenze, Verona, Venezia e Bologna. Non poteva che essere Benevento-Juve Stabia la partita più apprezzata sulla piattaforma per la Serie BKT e che ha sancito la promozione degli stregoni giallorossi in Serie A TIM. Anche in questo caso la piattaforma ha dedicato un'intera rail all'evento per offrire a tutti i tifosi la possibilità di continuare i festeggiamenti e scoprire i retroscena di un percorso incredibile. (ANSA).