Serie B, oggi il quinto esonero: il confronto con la passata stagione

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'inizio del girone di ritorno del campionato di B è sempre più vicino, il 17 gennaio si riapriranno i battenti, con una novità: mister Massimo Oddo non siederà in panchina, dopo l'esonero comunicato nella giornata odierna. Il Perugia, che ha scelto Serse Cosmi, è la quinta squadra dell'anno a optare per un cambio alla guida tecnica del club, emulando così altre quattro squadre.

In principio, dopo la 7^ giornata fu la Cremonese a esonerare Massimo Rastelli per chiamare Marco Baroni, poi l'Empoli, che dopo 12 turni ha interrotto il rapporto con Cristian Bucchi scegliendo l'esordiente Roberto Muzzi, mentre in seguito alla 15^ giornata, con un ultimo posto in classifica a soli 11 punti, Roberto Breda, a Livorno, è stato rimpiazzato da Paolo Tramezzani. A distanza di una settimana, 16° turno in archivio, è arrivato anche il quarto esonero, quello di Francesco Baldini dal Trapani, ora guidato da Fabrizio Castori.

A ogni modo, il confronto con la passata stagione rimane sempre meno impietoso. Dopo sole tre giornate, infatti, Brescia e Carpi esonerarono rispettivamente David Suazo e Marcello Chezzi per far subentrare loro Eugenio Corini (autore della promozione in A) e il già citato Castori, mentre alla 5^ giornata il Palermo, a seguito dell'addio con Bruno Tedino, chiamò Roberto Stellone alla guida della prima squadra. Fu poi la volta di Stefano Vecchi, esonerato all'8^ giornata dal Venezia che virò su Walter Zenga, mentre il turno successivo fu fatale per Giovanni Stroppa a Crotone, che comunque concluse il campionato dopo l'esonero di colui che gli era subentrato, Oddo. Movimentata l'11^ giornata: la Cremonese, in sostituzione di Andrea Mandorlini chiamò Rastelli, mentre Breda approdò a Livorno a posto di Cristiano Lucarelli, intanto che un ex amaranto, Claudio Foscarini, approdò a Padova dopo l'esonero di Pierpaolo Bisoli, che tornò però alla guida dei biancoscudati per la 19^ giornata.

Nota curiosa dopo la 15^ giornata: a Foggia, Gianluca Grassadonia fu cacciato e sostituito da Pasquale Padalino, ma venne poi richiamato alla 29^ giornata, senza però riuscire a salvare il club dalla retrocessione che fu solo un antipasto del fallimento.

Ultima giornata di esoneri, prendendo in esame la prima parte del campionato, alla 16^ giornata: Stefano Colantuono chiuse la sua esperienza alla Salernitana, dove arrivò Angelo Gregucci. Salvezza centrata ai playout, con al comando Leonardo Menichini, chiamato dalla proprietà granata all'ultima di campionato.