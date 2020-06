Serie B, ok alle cinque sostituzioni in questo finale di campionato

vedi letture

Anche in Serie B dal 17 giugno, giorno in cui si giocherà il recupero fra Ascoli e Cremonese, le squadre potranno contare su cinque sostituzioni anziché le canoniche tre, anche se solo in tre occasioni nel corso dei 90 minuti si potrà interrompere il gioco per effettuare i cambi. Una decisione scontata che è stata adottata già dalla Serie A, mentre in Serie C esiste già da qualche stagione, per far fronte a un calendario compresso e al fatto che si giocherà in un periodo anomalo come quello estivo con temperature molto alte anche nelle ore serali che potrebbero incidere sul fisico dei giocatori e far aumentare il numero di infortuni.