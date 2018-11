Serie B, Padova corsaro. Il Carpi ferma in extremis il Benevento

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In attesa della sfida delle 18 fra Cosenza e Lecce, si sono concluse le gare delle 15 di serie B. Torna al successo la Salernitana, vittoriosa per 1-0 in casa contro lo Spezia grazie alla rete di Bocalon al 15esimo. Stesso risultato per la Cremonese contro il Livorno, di Brighenti al 31esimo la rete decisiva del match. Bel successo in trasferta per 3-2 del Padova sul campo dell'Ascoli: nel primo tempo a Ngombo ha risposto Bonazzoli. Nella ripresa reti di Capello, Mazzocco e gol del definitivo 2-3 di Brosco. Chiusura col pareggio per 2-2, in extremis, del Carpi in casa col Benevento dopo esser stato sotto per 0-2: alle reti di Letizia e Coda hanno risposto nel finale Concas e Vano.

I risultati di giornata:

Ascoli-Padova 2-3

Carpi-Benevento 2-2

Cremonese-Livorno 1-0

Salernitana-Spezia 1-0

La classifica aggiornata:

Pescara 22

Palermo 21

Salernitana 20

Verona 18

Benevento 17

Perugia 17

Cittadella 16

Lecce 16

Brescia 15

Cremonese 15

Ascoli 15

Spezia 13

Venezia 12

Crotone 12

Cosenza 8

Padova 8

Foggia 7

Carpi 6

Livorno 5