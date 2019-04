© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nelle due gare di Serie B delle 15 pari spettacolo tra Cittadella e Ascoli che ha impattato per 2-2 dopo che la squadra ospite era in vantaggio per 2-0 a fine primo tempo grazie ai gol di Valentini e Ardemagni. Nelle ripresa però i padroni di casa hanno pareggiato con Panico e Moncini conquistando un punto importante. Vince la Cremonese invece battendo 1-0 il Foggia con un gol di Arini arrivato al 91'.

SERIE B

Cremonese-Foggia 1-0

Cittadella-Ascoli 0-0