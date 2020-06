Serie B, per il calendario dettagliato si attende il confronto con le tv. Due gli orari delle gare

Decise le date della ripartenza della Serie B - 17 giugno il recupero fra Ascoli-Cremonese, il weekend del 20 giugno il ritorno in campo di tutte le 20 squadre – l'attesa è ora per conoscere nel dettaglio il calendario del campionato con anticipi, posticipi e relativi orari (si giocherà in quelli serali). Una decisione che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, comunque prima del Consiglio Federale, dopo un confronto con DAZN, che detiene i diritti dell'intero campionato, e RAI, che trasmette in chiaro una gara a giornata, per spalmare le dieci gare nei vari slot per rendere il più appetibile possibile l'offerta al pubblico. Gli orari in cui si giocherà dovrebbero essere solo due, e non tre come per la Serie A: le 18:00 e le 21:00.