Serie B, Perugia-Benevento: Cosmi e Inzaghi studiano un cambio di modulo

Sfida fra chi sta disputando un campionato a sé e chi invece vuole dare un senso al proprio campionato. Al "Curi" di Perugia i Grifoni di Serse Cosmi ospiteranno la capolista Benevento di Pippo Inzaghi nel turno infrasettimanale del torneo cadetto. Una gara insidiosa per i campani che vogliono però consolidare, se mai ce ne fosse ancora bisogno, il proprio primato e iniziare a sfogliare la margherita verso l’aritmetica promozione in Serie A. I biancorossi umbri invece vogliono rialzare la testa dopo l’ultima sconfitta in casa del Pisa nell’ultimo turno.

COME ARRIVA IL PERUGIA - Crisi nera per il Perugia che, risultati alla mano, sembra non aver giovato della scossa dopo l’avvicendamento in panchina fra Massimo Oddo e Serse Cosmi. Il ritorno, molto romantico, del tecnico che guidò in Europa la squadra di Gaucci non ha portato i frutti sperati. Dopo i sei punti raccolti nelle prime tre gare di campionato, gli umbri hanno ottenuto quattro sconfitte di fila senza mai andare a segno con la squadra, costruita per lottare per la promozione, a doversi guardare dalla zona playout e la posizione dell’allenatore in bilico. Dubbio modulo per Serse Cosmi, indeciso se schierare il 4-3-3 o il 3-5-2 ma la certezza è rappresentata da Iemmello che guiderà l'attacco biancorosso.

COME ARRIVA IL BENEVENTO - Il Benevento è una macchina da gol e da punti. I ragazzi di Filippo Inzaghi viaggiano con una media impressionante: una sola sconfitta, 4-0 a Pescara lo scorso 26 ottobre, miglior attacco del torneo con 48 reti segnate e miglior difesa con 14 gol incassati. Giallorossi in serie positiva da 17 partite con 14 successi, quattro consecutivi, e tre pareggi. Per la gara di questa sera il tecnico sta studiando un cambio di modulo con un possibile passaggio al 4-4-2 con l'inserimento di Kragl e uno fra Hetemaj, Viola e Schiattarella che potrebbe dunque rifiatare. In attacco sono quattro per due maglie con Moncini e Insigne favoriti per formare il reparto ma attenzione a Sau e soprattutto a Coda.