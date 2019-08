Serie B, Perugia-Chievo: tante novità e voglia di ripartire

© foto di Loris Cerquiglini/LR Press

Secondo dei due posticipi della domenica di Serie B, la gara tra Perugia e Chievo vedrà affrontarsi sul terreno del Curi due squadre con ambizioni di alta classifica. Il Perugia, fermato dal Verona al secondo turno dei play-off nella scorsa stagione, riparte da mister Massimo Oddo per ritentare la scalata verso la Serie A. Dall'altra parte il Chievo, reduce da un campionato pieno di difficoltà, vuole aprire un ciclo positivo a partire dal nuovo allenatore Michele Marcolini, tornato in gialloblu dopo la sua militanza di cinque anni da giocatore. Entrambe le formazioni escono fortemente mutate dal mercato estivo che ha rimescolato le carte, per il Perugia, principalmente nel reparto offensivo, mentre il Chievo è andato incontro a diversi cambiamenti anche a livello di gregari.

COME ARRIVA IL PERUGIA - I Grifoni viaggiano sulle ali dell'entusiasmo dopo aver eliminato dalla Coppa Italia il Brescia grazie alla rete di Bonaiuto nei tempi supplementari. Per Oddo qualche dubbio di formazione legato allo stato di forma dei suoi: Melchiorri è rimasto coinvolto in un incidente stradale -senza conseguenze- a metà settimana, e dovrebbe partire dalla panchina, mentre è rientrato l'allarme Fernandes, che sarà regolarmente a disposizione. Assente Kouan, che sconterà la squalifica rimediata nei play-off.

COME ARRIVA IL CHIEVO - L'esperienza in Coppa Italia non è stata altrettanto soddisfacente per i clivensi che, dopo aver eliminato il Ravenna, si sono dovuti arrendere alla maggiore qualità del Cagliari. Tante le novità nella rosa gialloblu, ancora in trasformazione in queste fasi finali del mercato. A guidare l'esercito di giovani a disposizione di Marcolini dovrebbe essere il trio di veterani che costituirà la spina dorsale della squadra: Cesar-Giaccherini-Meggiorini, affiancati da uno scalpitante Pucciarelli.