Serie B, Perugia-Cosenza: umbri a caccia del secondo posto

Il posticipo tra Perugia e Cosenza chiude la 15/a giornata di Serie B. Gli umbri di Oddo hanno l'occasione per tornare nelle zone altissime della classifica, i calabresi di Braglia, però, non possono tornare a casa mani vuote perché pienamente in lotta per la salvezza. Si giocherà al Curi, sarà la sesta sfida della storia: tre pareggi, una vittoria per il Perugia, una per il Cosenza. L'ultimo precedente risale alla scorsa stagione con il successo per 1-0 dei Lupi. Calcio d'inizio alle ore 21:00. L'arbitro sarà Fourneau della sezione di Roma 1.

COME ARRIVA IL PERUGIA - Due vittorie, due sconfitte e un pareggio per il Grifo. Oddo vuole una vittoria per andare al secondo posto. In casa sono quattordici i punti in sette gare. L'ultima vittoria contro il Pescara (3-1). Dopo il bel successo in Coppa Italia contro il Sassuolo, Oddo continuerà con il 4-3-2-1 con Melchiorri e Buonaiuto alle spalle di bomber Iemmello. Così l'allenatore prima della gara. Così l'allenatore prima del match: "Il Cosenza può giocare sia dando tanta pressione, sia aspettando l’avversario. Mister Braglia ha talmente tanta esperienza che avrà preparato ogni dettaglio, è una squadra di qualità e i punti che ha non rispecchiano il valore. Sono strasicuro che sarà una partita difficilissima, in cui dovremo avere tanta pazienza ma con ritmi alti. Abbiamo giocatori che stanno bene e bravi nell’uno contro uno, dobbiamo sfruttare al massimo le loro potenzialità".

COME ARRIVA IL COSENZA - Sei punti in sette gare per i calabresi lontano dal San Vito-Marulla: una vittoria, tre pareggi e tre sconfitte. Per uscire dalla zona caldissima serve una vittoria. Braglia è intenzionato a mandare i calabresi con il 4-3-1-2 con Baez alle spalle di Riviere e Litteri. Così l'allenatore prima della gara: "Io credo che questa squadra abbia tutti i mezzi per dare delle risposte importanti, nelle sue corde c’è la salvezza e sono convinto che possiamo farcela. Quello che conta è iniziare a dimostrarlo perchè nel frattempo il tempo passa. Il Perugia ha una rosa forte, ha avuto delle piccole difficoltà, gli è bastato poi vincere un paio di partite per cambiare tutto. La stessa cosa può valere anche per noi ed è quello che dobbiamo andare a cercare".