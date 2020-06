Serie B, Perugia-Crotone - Cosmi e Stroppa alla ricerca dei tre punti

Fischio d'inizio alle ore 21. Diretta testuale, pagelle e dichiarazioni su TMW

Partita importante quella di questa sera al Curi. A sfidarsi il Perugia di Cosmi, a soli tre punti dalla zona playoff, e il Crotone di Stroppa, vice capolista alle spalle dell'irraggiungibile Benevento. Un match che entrambe vorranno vincere per non lasciare punti per strada e inseguire il sogno Serie A.

COME ARRIVA IL PERUGIA - Il Perugia arriva al match dopo la vittoria ottenuta in casa dell'Ascoli. C'è la grana Greco per Serse Cosmi, con il calciatore che non sarà convocato. Non è stato raggiunto l'accordo per il prolungamento del contratto oltre il 30 giugno e sarà addio. Assente anche Vicario dopo l'operazione allo zigomo e Gyomber. Rientrato invece nella lista dei convocati Angella e Righetti. Possibile 3-5-2 per la squadra di casa con Falcinelli che aspetta di conoscere il suo partner d'attacco, che sarà uno tra Melchiorri, Buonaiuto o Iemmello.

COME ARRIVA IL CROTONE - Il Crotone arriva dal pareggio ottenuto contro il Chievo e vuole subito riprendere la corsa all'obiettivo Serie A. Anche Stroppa deve fare a meno di qualche calciatori. Non ci sarà Barberis, con le opzioni Crociata, Benali o Gomelt per sostituirlo. Ha recuperato Zak mentre non sono ancora sciolte le riserve per il recupero di Mazzotta e Spolli. Ci sarà invece Messias, che dovrebbe trovare posto nel 3-5-2. In avanti quasi certa la coppia Armenteros e Simy..