© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono finiti da qualche istante i primi tempi delle due partite della 27^ giornata di Serie B in programma oggi alle ore 15. Tanti gol ed emozioni già nei 45' inaugurali. Per adesso conducono entrambe le squadre di casa. Il Perugia si era portato addirittura sul doppio vantaggio grazie ai gol segnati da Verre e Sadiq, con Casasola che ha però accorciato per la Salernitana. A Pescara decide invece momentaneamente la rete di Mancuso.

Perugia - Salernitana 2-1 (28' Verre (P), 31' Sadiq (P), 35' Casasola (S)

Pescara - Spezia 1-0 (19' Mancuso)