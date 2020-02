vedi letture

Serie B, Perugia-Empoli: tre punti per agganciare la zona play-off

Fischio d'inizio alle 21. Live, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

Andrà in scena in Umbria l'atto finale del venticinquesimo turno di Serie B: Perugia ed Empoli, appaiate a quota trentatré e a tre lunghezze di distanza dalla zona play-off, si sfideranno questa sera al Curi. Chi vince aggancia il Pordenone all'ottavo posto: una sfida da non perdere, che potrete seguire live su TUTTOmercatoWEB.com a partire dalle 21.

COME ARRIVA IL PERUGIA - Dall'avvento in panchina di Serse Cosmi la squadra ha raccolto sei punti in quattro gare, escludendo il match di coppa contro il Napoli. Un trend ondivago, appesantito dagli ultimi due ko consecutivi. Il tecnico del Grifo, che dopo la sconfitta di Frosinone si è sfogato in conferenza con toni piuttosto accesi, vuole una svolta immediata. Quel che è certo è che al centro della difesa mancherà Norbert Gyomber, che nell'ultimo match ha riportato una lesione distrattiva del legamento crociato posteriore del ginocchio destro. Scongiurato il rischio operazione, ma lo slovacco non rientrerà prima di aprile. Al vaglio l'ipotesi cambio modulo: Cosmi medita l'impiego del 4-3-3, con Iemmello punta centrale.

COME ARRIVA L'EMPOLI - È sin qui immacolato il percorso di Pasquale Marino sulla panchina azzurra: dal suo avvicendamento con Muzzi, il tecnico ha fatto en-plein contro Crotone, Cittadella e Pisa. "È sempre una prova del nove per noi", ha sentenziato in conferenza l'allenatore, che dovrebbe affidarsi agli stessi undici schierati una settimana fa contro i nerazzurri. Maietta e Romagnoli partono dunque in netto vantaggio sulla concorrenza per i due slot al centro della difesa, mentre Fiamozzi e Balkovec dovrebbero agire sulle corsie. Conferme per il duo ex Hellas Tutino-Henderson, con Frattesi e Ricci a completamento della linea mediana, e Mancuso al centro del tridente, affiancato sull'out mancino da Bajrami.