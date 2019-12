© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il 14° turno di Serie B mette di fronte due squadre che vengono da periodi diversi ma che al momento si trovano molto vicine in classifica: il Perugia di Oddo e il Pescara di Zauri. Gli umbri vogliono rialzarsi dopo le due brutte sconfitte contro Pordenone e Cittadella, il Pescara invece vuole proseguire nel buon momento. Con 3 punti entrambe le squadre potrebbero proiettarsi in classifica.

COME ARRIVA IL PERUGIA - La squadra di Oddo, come detto, viene da un periodo negativo con due sconfitte consecutive. Il tecnico sembra orientato a tornare al modulo che in questa prima parte di stagione ha portato i risultati migliori: il 4-3-2-1. In porta ci sarà Vicario, mentre la difesa a quattro sarà composta da Rosi, Gyomber, Sgarbi e Nzita. Centrocampo a tre formato da Nicolussi Caviglia, Carraro e Balic mentre dietro Iemmello agiranno Buonaiuto e Capone. Sembrano questi gli uomini scelti da Massimo Oddo.

COME ARRIVA IL PESCARA - Gli abruzzesi invece sono lanciati in classifica e non hanno intenzione di fermarsi. Per continuare sulla buona onda, Zauri si schiererà a specchio con Kastrati in porta e la difesa formata da Ciofani, Bettella, Scognamiglio e Masciangelo. Trio di centrocampo con Busellato, Kastanos e Memushaj mentre in attacco Machin e Galano saranno a supporto di Borrelli.