Serie B, Perugia-Pisa: Iemmello vs Marconi ma non solo

Sarà Perugia-Pisa ad aprire la settima giornata del campionato di Serie BKT. L’anticipo del Curi mette di fronte due squadre che privilegiano la fase offensiva a quella difensiva. Logico aspettarsi un confronto aperto dove non dovrebbero mancare gol e spettacolo. Il bilancio dei precedenti è in perfetta parità: cinque vittorie per parte e sei pareggi. L’ultima volta che umbri e toscani si sono sfidati, nel marzo 2017, finì 2-2 con doppio vantaggio perugino firmato Mustacchio-Gnahorè e pari pisano con reti di Di Tacchio e Lisuzzo.

COME ARRIVA IL PERUGIA – Tanta voglia di riscatto in casa biancorossa dopo la batosta incassata dall’Empoli nell’ultimo turno. Un pizzico di continuità è ciò che sta mancando ai Grifoni in questo avvio di torneo, caratterizzato da qualche passaggio a vuoto. Sei punti nelle prime due giornate, poi il doppio pareggio con Juve Stabia e Spezia ed il successo sul Frosinone che ha preceduto il ko con gli azzurri. 11 punti in classifica non sono pochi ma avrebbero potuto essere di più. La vetta però dista soltanto tre lunghezze e potrebbe essere agganciata già stasera in caso di successo. Previste diverse novità rispetto alla formazione iniziale scesa in campo una settimana fa. A destra pronto il rientro dal 1’ del capitano Rossi, con Falasco al fianco di Gyomber. In mezzo riecco Carraro, supportato da Falzerano e Nicolussi Caviglia. Davanti la certezza si chiama Iemmello, che dovrebbe essere supportato Fernandes e Capone.

COME ARRIVA IL PISA – Due punti nelle ultime tre partite, non senza rimpianti per il modo in cui sono arrivati i pareggi con rimonta subiti da Chievo e Venezia e la sconfitta in extremis in casa con l’Empoli. Anche in queste occasioni però la squadra di D’Angelo ha ben figurato, confermando le buone impressioni ricavate nelle precedenti uscite. Raggiungere la salvezza attraverso il gioco è l’ambizioso obiettivo dei nerazzurri, che sembrano già perfettamente calati nella nuova categoria. In Umbria mancheranno ancora gli infortunati Moscardelli e Asencio, tornano invece a disposizione Liotti e Ingrosso. La sostituzione dello squalificato Benedetti è il principale nodo da sciogliere per il tecnico che non scarta l’opzione 4-3-1-2. La soluzione più probabile rimane però quella che prevede la conferma del 3-5-2, con Meroni o Varnier in difesa ed il ritorno nell’undici titolare di Belli e Gucher.