Serie B, Perugia-Salernitana: moduli a specchio, gara cruciale per Cosmi

Parola d'ordine: vietato sbagliare. In uno stadio Curi privato del supporto del tifo in seguito alle disposizioni nazionali sulle manifestazioni sportive, si affrontano Perugia e Salernitana, entrambe alla ricerca dei tre punti. Di vitale importanza per la squadra di Cosmi ritrovare la strada per la vittoria dopo una pesantissima serie di cinque sconfitte consecutive. Dall'altra parte c'è una Salernitana che ha rispolverato le proprie ambizioni di promozione dopo un calo nella seconda parte del girone d'andata, e spera di trovare anche fuori casa quella continuità di risultati che finora è stata un punto debole nella formazione di Ventura. Ottenere il bottino pieno significherebbe, per la squadra campana, consolidare la propria posizione nel gruppo play-off, mentre in casa Perugia chi ha più necessità di una vittoria è proprio il tecnico Serse Cosmi, la cui panchina ha cominciato a vacillare dopo la sconfitta di sette giorni fa con il Pisa.

COME ARRIVA IL PERUGIA - La settimana di ritiro decisa dalla dirigenza all'indomani della partita contro il Pisa ha contribuito, secondo l'allenatore, a consolidare il gruppo e a permettere allo staff tecnico subentrato a gennaio una maggiore conoscenza dei giocatori. Qualche segnale positivo è infatti arrivato dalla gara infrasettimanale contro il Benevento, dove il Perugia si è mostrato in ripresa ed ha interrotto il digiuno di gol che durava dal 2 febbraio. Proprio il reparto d'attacco potrebbe riservare la principale sorpresa, con la possibile esclusione dall'undici titolare di Pietro Iemmello, la cui vena realizzativa risulta un poco in calo. Prende dunque corpo l'ipotesi Melchiorri-Falcinelli come terminali offensivi di uno schema che dovrebbe riconfermarsi improntato sul 3-5-2. Sulle corsie esterne a centrocampo, Mazzocchi e Di Chiara, con Greco in regia, mentre in difesa spazio a Sgarbi, Rajkovic e Falasco.

COME ARRIVA LA SALERNITANA - Identico lo schieramento con cui dovrebbe scendere in campo la squadra granata, che cerca la continuità dopo la vittoria sul Venezia nel turno infrasettimanale. Jaroszynski, uscito dal campo anzitempo nella sfida contro i veneti, è stato convocato, e qualora fosse pienamente recuperato, partirà da titolare insieme a Migliorini e Karo. A centrocampo, al fianco di Dziczek e Kiyine, potrebbe essere riconfermato Akpro, mentre sulle fasce spazio a Lopez e Cicerelli. In attacco Jallow è favorito rispetto a Cerci. Anche Capezzi si candida per un posto da titolare, saranno invece indisponibili Djuric e Di Tacchio e Giannetti.