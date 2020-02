Serie B, Perugia-Spezia, Cosmi vuole il tris di vittorie

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Buon momento per il Perugia che con il ritorno di Cosmi in panchina ha trovato due vittorie consecutive. Tra gli umbri e il tris di successi c'è lo Spezia di italiano che sta attraversando un buon momento di forma e si trova a ridosso della zona playoff. Sfida, dunque, che si preannuncia interessanti e ricca di spunti. Sono otto le gare disputate al Curi tra le due squadre: cinque vittorie per il Perugia, tre pareggi e nessuna vittoria per lo Spezia che ha subito 14 reti e segnate solo 7. Curiosamente anche il Perugia non ha mai vinto a La Spezia. Calcio d'inizio alle ore 18. Prima della gara sarà ricordo lo storico ex presidente Luciano Gaucci, morto a Santo Domingo sabato scorso. L'arbitro sarà Aureliano della sezione di Bologna.

COME ARRIVA IL PERUGIA - Perugia distratto nei primi 15’ di gara: 6 le reti subite dagli umbri, come Trapani, Pordenone e Salernitana. Quella biancorossa è una delle due compagini cadette 2019/20 che segnano con subentranti più di tutti: 5 le reti, stessa cifra del Benevento. Sarà 3-5-2 per gli umbri con Iemmello e Falcinelli coppia d'attacco.

COME ARRIVA LO SPEZIA - Una sola sconfitta nelle ultime 14 giornate per lo Spezia, 2-3 a Pisa lo scorso 9 novembre; nel mezzo per i liguri 7 successi e 6 pareggi. Dal giorno del k.o. a Pisa sono 9 i risultati utili consecutivi degli “aquilotti”, con score di 5 vittorie e 4 pareggi. 4-3-3, invece, per i liguri con Ragusa, Nzola e Gyasi a formare il tridente offensivo.