Serie B, Perugia-Trapani: Oddo per la salvezza, Castori per inseguire i play-out

vedi letture

Sono punti pesantissimi quelli in palio nella gara del Curi tra Perugia e Trapani, entrambe ancora coinvolte nella lotta per non retrocedere. Sia i Grifoni che i granata arrivano da una vittoria, ma la squadra di Oddo si trova in una più rosea situazione di classifica, a +3 sulla zona play-out, avendo potuto beneficiare proprio della sconfitta della diretta concorrente Pescara a Trapani. Per la compagine siciliana si tratta quasi di una partita da dentro o fuori: la Juve Stabia, quart'ultima, dista solo 3 punti, ma l'agguerrita concorrenza del Cosenza, che all'ultima giornata incontrerà proprio le Vespe stabiesi, rischia di complicare ulteriormente la missione play-out.

COME ARRIVA IL PERUGIA - Il ritorno di Massimo Oddo sulla panchina biancorossa ha fruttato la bella vittoria di Chiavari, ma c'è ancora un passo da compiere per assicurarsi la salvezza matematica senza passare dagli spareggi. Il Pescara è staccato di tre lunghezze, basterebbe quindi una vittoria nelle ultime due gare per mettere al sicuro la permanenza in categoria, obiettivo che ad inizio campionato poteva apparire poco soddisfacente ma che, nel corso di questa stagione anomala, è diventato di primaria importanza. In campo, rispetto alla vittoria sull'Entella, il 4-3-2-1 di Oddo dovrebbe presentare poche variazioni. Il dubbio principale è legato alle condizioni di Buonaiuto, uscito malconcio dal Comunale per una distorsione. In caso di forfait, possibile l'impiego di Nicolussi Caviglia accanto a Capone, a supporto dell'unica punta Iemmello. Unico assente nella lista dei convocati l'infortunato Di Chiara.

COME ARRIVA IL TRAPANI - Dalla ripresa dei campionati la squadra di Fabrizio Castori ha dimostrato di essere ancora più che convinta di poter raggiungere la salvezza, inanellando una serie di 7 risultati utili su 8, di cui 4 vittorie. L'exploit post-interruzione non ha fruttato tuttavia un sensibile miglioramento della classifica, che nella zona retrocessione si è fatta cortissima. Imperativo, dunque, vincere al Curi per sperare ancora. In termini di formazione, le uniche certezze per Castori riguardano la difesa, mentre dalla cintura in su sono diversi i dubbi, a partire dalla titolarità o meno di Taugourdeau, in ballottaggio con Odjer. Kupisz e Grillo dovrebbero invece trovare conferma sulle fasce, così come il match-winner di Pescara Luperini. In avanti, accanto a Pettinari, Piszczek è leggermente favorito su Dalmonte. Coulibaly ha scontato la squalifica e torna tra i convocati, così come l'ex di turno, Marco Moscati, reduce da un lungo stop per l'operazione al ginocchio.