Serie B, Perugia-Venezia: i lagunari provano a rialzarsi al Curi

Perugia e Venezia chiudono il loro 2019, e contestualmente anche i rispettivi gironi d'andata, affrontandosi al Curi alle ore 15. Se la squadra umbra gode comunque di una buona classifica, nonostante qualche alto e basso di troppo negli ultimi periodi, lo stesso non si può dire dei veneti, a secco di vittorie in campionato da ormai sei partite. Non sarà facile pensare di espugnare il Curi, anche se la classifica pericolante impone una svolta in tal senso.

COME ARRIVA IL PERUGIA - Oddo ha recuperato in extremis Falcinelli nella lista dei convocati, ma solo per la panchina. Nel 4-3-2-1 degli umbri, davanti al portiere Vicario si dovrebbe rivedere Rosi, con lo squalificato Gyomber che dovrebbe essere rimpiazzato da Falasco, a far coppia con Sgarbi. Sulla sinistra Nzita. Falzerano e Nicoloussi si giocano un posto a fianco di Dragomir e Carraro, più di Balic, in mediana, mentre Buonaiuto e Capone sono pronti ad agire alle spalle dell'unica punta Iemmello.

COME ARRIVA IL VENEZIA - L'allenatore dei lagunari Dionisi non potrà contare sullo squalificato Aramu. Il tecnico dovrebbe confermare il 4-3-1-2 sul quale sta impostando la squadra, e tra i pali ci sarà Lezzerini. Sulle fasce difensive favoriti Lakicevic e Ceccaroni per un posto, con Modolo e Casale che dovrebbero andare a completare il reparto. In mezzo favoriti per un posto Vacca, Fiordilino e Suciu, mentre l'assenza sulla trequarti dovrebbe essere colmata da Capello, con Bocalon e Di Mariano di punta.