Serie B, Perugia-Virtus Entella: al "Curi" contano solo i tre punti

© foto di Federico Gaetano/Tuttolegapro.com

Terzultimo appuntamento del 2019 per le compagini militanti nel campionato di Serie B: nel pomeriggio, alle 15, al "Renato Curi" andrà in scena un interessante scontro play-off tra i padroni di casa del Perugia e la Virtus Entella. Si affronteranno due formazioni che attualmente occupano posizioni di vertice nella graduatoria: gli ospiti sono quarti a quota 25, a -3 dalla seconda piazza occupata dal Pordenone, mentre i biancorossi di Massimo Oddo sono ottavi a pari merito con il Pisa ma, per effetto di una classifica veramente corta, potrebbe balzare addirittura ai piedi del podio in caso di vittoria. A dirigere il match sarà il sig. Camplone di Pescara.

COME ARRIVA IL PERUGIA - In panchina non siederà Massimo Oddo, squalificato e dunque sostituito dal suo vice Marcello Donatelli; tra i giocatori, invece, si registrano le assenze di Dragomir, Angella e Kouan, oltre al possibile forfait dell'ultima ora da parte di Fernandes alle prese con un fastidio alla tibia. Sarà 4-3-2-1 per gli umbri, reduci dalla sconfitta per 2-1 in casa della Cremonese: Vicario confermato ovviamente tra i pali, Rosi e Di Chiara terzini con Gyomber e Sgarbi centrali, Carraro in regia affiancato da Balic e Nicolussi Caviglia, Buonaiuto e Capone a sostegno dell'unica punta Iemmello. Dovrebbe partire dalla panchina Diego Falcinelli, così come Nzita che è al momento in svantaggio nel ballottaggio con Di Chiara per un posto in difesa.

COME ARRIVA LA VIRTUS ENTELLA - Gli uomini di Boscaglia arrivano da tre successi consecutivi contro Juve Stabia, Pisa ed Empoli, ma in questa prima parte di stagione sono andati incontro a più di una difficoltà in trasferta: nonostante i tanti impegni ravvicinati, non dovrebbero esserci particolari variazioni nell'undici titolare dei liguri. La prima conferma arriva dal modulo, il 4-3-1-2: tornano a disposizione Eramo e Giuseppe De Luca, candidati per scendere in campo dal 1'. Contini giocherà in porta, Coppolaro e Crialese sulle fasce con Pellizzer e Chiosa difensori centrali; Settembrini e Paolucci affiancheranno il già citato Eramo in mezzo al campo; Schenetti farà il trequartista dietro ai due De Luca, Giuseppe e Manuel.