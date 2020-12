Serie B, Pescara-Brescia: Breda e Dionigi a caccia della continuità

Fischio d'inizio alle 19.00: live, pagelle e dichiarazioni su TMW.

La Serie B prosegue a ritmi serrati, con le partite valide per la 14^ giornata. Tra i match in programma figura Pescara-Brescia: due formazioni in un buon momento accomunata anche dal già avvenuto cambio di guida tecnica. Una scelta che in entrambi i casi ha già dato i suoi frutti, ma che deve trovare ulteriori conferme nelle prossime giornate. La continuità di risultati è quindi importante per gli obiettivi di entrambe le squadre: salvezza per gli abruzzesi, playoff per le rondinelle. Appuntamento alle 19.00 allo stadio Adriatico di Pescara, dirige la sfida il Sig. Alessandro Prontera di Bologna.

COME ARRIVA IL PESCARA – Vietato fermarsi. Questo è l’imperativo categorico del Pescara, reduce dalla bella vittoria per 3-2 tra le mura amiche contro il Monza. Un successo che conferma l’ottimo impatto avuto da Roberto Breda da quando ha sostituito Massimo Oddo sulla panchina pescarese. In 4 partite, infatti, sono arrivati 7 punti che hanno consentito agli abruzzesi di uscire dalla zona retrocessione. Un punto di partenza, che deve dare ancora più slancio per continuare a scalare la classifica abbandonando anche la zona palyout. Obiettivo da perseguire a partire dalla sfida contro il Brescia, in cui non dovrebbero esserci troppo novità di formazione. L’unico dubbio riguarda Galano, alle prese con un problema all’adduttore: per sostituirlo, scalpita il giovane Capone.

COME ARRIVA IL BRESCIA – Finalmente un po’ di quiete dopo la tempesta. Il Brescia, giunto al terzo cambio in panchina, ha finalmente trovato con Davide Dionigi la guida che cercava. I risultati sono dalla sua parte visto che, nelle prime tre gare da mister bresciano, ha battuto Reggiana e Salernitana e pareggiato contro il Pordenone. 7 punti che si traducono in balzo in avanti in classifica, anche se la scalata verso le prime posizioni – obiettivo stagionale dei lombardi – è ancora lunga. Per continuare in questo trend di risultati positivi, Dionigi non dovrebbe cambiare di molto la formazione vista contro la Reggiana. In avanti potrebbe essere impiegato Ragusa – autore del gol del definitivo 3-1 – al posto di Spalek.