Serie B, Pescara-Chievo: tre punti per volare in zona play-off

Pescara e Chievo hanno tradito le attese in diverse circostanze in questa prima parte di stagione. La classifica di Serie B, escluso il Benevento, vede tantissime squadre racchiuse in una manciata di punti: abruzzesi e veneti sono appaiati al decimo posto a quota 25, a sole tre lunghezze dalla quarta posizione occupata dal Crotone. Nel lunch match delle 12.30, ultimo appuntamento del 2019 per il campionato cadetto, all'Adriatico-Giovanni Cornacchia nessuna delle due formazioni potrà permettersi di sbagliare: tre punti per rientrare in zona play-off, tre punti per continuare a sognare nel ritorno in massima serie. A dirigere il confronto sarà il sig. Baroni di Firenze.

COME ARRIVA IL PESCARA - Gli uomini di Zauri sembrano intravedere la luce in fondo al tunnel: dopo una serie di risultati tutt'altro che positivi, è arrivata una convincente vittoria nell'ultimo turno contro il fanalino di coda Livorno grazie alle reti di Galano e Maniero. Tanti indisponibili in casa biancazzurra, a cominciare dagli infortunati Balzano, Tumminello e Chochev fino ad arrivare a Campagnaro, Memushaj, Cisco e Ingelsson. Sarà 4-3-2-1: Fiorillo tra i pali, Ciofani e Masciangelo esterni di difesa con Drudi e Scognamiglio in mezzo, l'ex Juventus Kastanos con Busellato e Palmiero al centro del campo, Galano e Machin agiranno da trequartisti dietro all'unica punta Maniero.

COME ARRIVA IL CHIEVO - Momento delicato per i veneti che non vincono dallo scorso 7 dicembre (due sconfitte ed un pareggio nel derby col Cittadella nelle ultime tre gare). Michele Marcolini, inoltre, dovrà fare i conti con la pesante assenza dello squalificato Meggiorini: al suo posto, a guidare l'attacco gialloblu potrebbe essere Pucciarelli, anche se dalla panchina scalpita, e non poco, Giaccherini. E' tornato in gruppo Di Noia, che dovrebbe aver risolto completamente i problemi alla caviglia, mentre sono ancora out Obi e Ceter. Il modulo dovrebbe essere il 4-3-2-1: Nardi in porta, Dickmann e Cotali (avanti nel ballottaggio con Brivio) terzini con Vaisanen-Cesar al centro, Esposito (favorito su Di Noia) in regia supportato da Segre e Garritano, Vignato e Pucciarelli sulla trequarti dietro al riferimento più avanzato Djordjevic.