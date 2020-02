vedi letture

Serie B, Pescara-Cittadella: difesa a 3 per Legrottaglie

Fischio d'inizio alle ore 21. Diretta testuale, pagelle e dichiarazioni su TMW.

Partita da tripla quella che andrà in scena all'Adriatico tra Pescara e Cittadella. Entrambe le squadre sono reduci da una sconfitta. I padroni di casa hanno perso a Chiavari contro l'Entella mentre il Cittadella ha lasciato il passo all'Empoli in casa. Solo un punto separa le due contendenti con Legrottaglie che vuole vincere per superare in classifica il collega avversario Venturato. Fischio d'inizio alle ore 21. Dirige l'incontro il signor Illuzzi.

COME ARRIVA IL PESCARA - Il Pescara di Legrottaglie arriva rinfrancato a questo match contro il Cittadella. Non sarà ovviamente della partita il neo arrivato Bojinov. 3-5-2 per il tecnico deglli abruzzesi con Fiorillo tra i pali, Bettella, Drudi e Del Grosso a comporre la difesa. Zappa dovrebbe fare l'esterno a destra con Luca Crecco a sinistra. Tridente in mezzo al campo con Memushaj, Palmiero e Clemenza, con quest'ultimo preferito a Melegoni. In avanti la coppia Maniero-Galano. Lunga la lista degli indisponibili con Campagnaro, Scognamiglio, Kastanos, Busellato, Di Grazia, Balzano, Tumminello, Pucciarelli, Chochev e l'ultimo arrivato Bojinov.

COME ARRIVA IL CITTADELLA - Cittadella che dovrebbe proporre il consueto 4-3-1-2 con Paleari tra i pali, Ghiringhelli, Frare, Adorni e Benedetti a comporre il quartetto di difensori. Iori regista con accanto Proia e Branca. D'Urso dietro Stanco e Diaw. Venturato deve fare a meno di Camigliano, Pavan e Mora indisponibili.