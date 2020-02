Serie B, Pescara-Cosenza: il mercato rivoluziona le formazioni

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il 22° turno di Serie B mette davanti Pescara e Cosenza per il Monday night all'Adriatico. Due squadre che devono più che altro guardarsi indietro in classifica, anche se i padroni di casa con una vittoria si lancerebbero in zona playoff. Gli ospiti invece occupano il terzultimo posto momentaneo e vogliono lasciarlo.

COME ARRIVA IL PESCARA - Il mercato ha rivoluzionato parecchio la squadra di Legrottaglie, reduce una settimana fa dalla grande vittoria esterna contro il Pordenone. In porta ci sarà Fiorillo, mentre Bettella, Drudi e Scognamiglio formeranno il trio difensivo del 3-5-2. Zappa e Del Grosso vanno sulle fasce, Palmiero in cabina di regia. Le due mezzale saranno Memushaj e Melegoni, mentre in attacco pronto il duo formato da Galano e Maniero.

COME ARRIVA IL COSENZA - Anche Braglia dovrebbe scegliere il 3-5-2. Perina va tra i pali con Capela, Schiavi e Idda al centro della difesa. Sulle corsie laterali Casasola e D’Orazio, mentre i tre di centrocampo saranno Bruccini, Kanoutè e Prezioso. Davanti il tandem Rivière-Asencio