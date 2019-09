Serie B, Pescara-Crotone - Bella sfida all'Adriatico

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La sesta giornata di Serie B prende il via all'Adriatico con il match tra Pescara e Crotone. Gli abruzzesi sono reduci dalla sconfitta contro il Cittadella, mentre i calabresi hanno vinto contro la Juve Stabia. Otto punti per il Crotone, mentre sono sette quelli del Pescara. La sfida tra Pescara e Crotone è avvenuta per 26 volte, in A, B e C. 16 vittorie per i biancazzurri, 4 pareggi e 6 vittorie per i rossoblu. L'ultimo match è andato in scena l'anno scorso con la vittoria per 2-1 del Pescara con la doppietta di Mancuso. Calcio d'inizio alle ore 21.00. L'arbitro è Muto della sezione di Torre Annunziata.

COME ARRIVA IL PESCARA - Gli adriatici vanno a caccia del successo dopo il capitombolo in Veneto. Sarà 4-3-3 per Zauri con Galano, Brumori e Di Grazia in attacco, ma non posso essere escluse delle sorprese considerato anche il turno infrasettimanale. Così l'allenatore dei biancazzurri prima del match: "Non ho la bacchetta magica. La squadra prova a giocare. Non sempre ci riesce. Il Crotone è una squadra di qualità. “Dobbiamo migliorare nell’intensità. Gioco? soddisfatto di quanto dimostrato a Cittadella".