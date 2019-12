Serie B, Pescara e Chievo non si fanno male: solo 0-0 all'Adriatico

© foto di Federico Gaetano

E' terminata 0-0 la sfida delle 12.30 di Serie B tra Pescara e Chievo. Poche emozioni e zero allo Stadio Adriatico tra due squadre stanche che hanno preferito non perdere e guadagnare almeno un punto. Con questo pareggio infatti entrambe le squadre salgono a 26 punti in classifica.