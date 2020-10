Serie B, Pescara-Empoli: Oddo a caccia di riscatto

vedi letture

Il Pescara ospita in casa l'Empoli per la 3/a giornata di Serie B. Si riparte dopo la sosta per le nazionali con gli abruzzesi desiderosi di riscatto dopo la sconfitta contro la Reggina, mentre i toscani sono a caccia di punti importanti dopo il pari contro il Monza. A Pescara i confronti ufficiali tra le due squadre sono 16: 7 i successi biancazzurri (ultimo 3-2 nella Serie B 2011/12), 4 i pareggi (ultimo 1-1 nella B dell’anno scorso), 5 le affermazioni toscane (ultima 1-0 nella Serie B 2017/18). Massimo Oddo sempre sconfitto nei 2 incroci da Alessio Dionisi, nel doppio Perugia-Venezia dell’anno scorso in B: 0-1 al Curi all’andata, con esonero per il tecnico pescarese, 1-3 al ritorno al Penzo, all’ultima della regular season che condannò gli umbri ai playout. Calcio d'inizio alle ore 16.00. L'arbitro è Prontera della sezione di Bologna.

QUI PESCARA - Pescara imbattuto in casa da 9 uscite ufficiali, con ultima sconfitta l’1-2 col Cittadella del 14 febbraio scorso in B; in seguito 4 successi e 5 pareggi per i biancazzurri. Sarà 4-3-2-1 per gli abruzzesi con Galano e Maistro sulla trequarti con Asencio centravanti. Così Oddo prima del match: "Quest’anno non dobbiamo vincere un campionato. Dobbiamo stare solo più tranquilli rispetto all’anno scorso. Ho in rosa dei giocatori che vanno aspettati, ma hanno grandi potenzialità".

QUI EMPOLI - Empoli imbattuto nelle ultime 4 gare in terra abruzzese, con 3 successi ed 1 pareggio a proprio favore; mai nella storia di questa sfida all’Adriatico-Cornacchia i toscani erano rimasti imbattuti così a lungo. 4-3-1-2 per i toscani con Bajrami alle spalle di La Mantia e Mancuso. Gli indisponibili sono Zurkowski e Casale. Così Dionisi prima della gara: "Ci attendono cinque gare in due settimane, ma adesso il pensiero è solo a quella di domani. Dobbiamo affrontare una gara alla volta ed oggi la più importante è la prima che ci attende, ovvero quella col Pescara. Abbiamo voglia di riprendere il cammino dopo la sosta, in queste due settimane abbiamo lavorato bene, aumentando la conoscenza tra la squadra".