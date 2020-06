Serie B, Pescara-Juve Stabia: Palmiero out, Caserta pensa al 4-3-1-2

È finito il lungo digiuno per la Serie B: all'Adriatico il Pescara torna in campo dopo più di 100 giorni per affrontare la Juve Stabia in uno scontro di grande importanza nelle dinamiche della bassa classifica. Le due squadre distano soltanto un punto, con le Vespe in vantaggio grazie al sorpasso operato proprio nell'ultima giornata giocata a marzo, in cui si erano imposte sullo Spezia, mentre gli abruzzesi avevano ceduto il passo al Benevento. In termini di lotta salvezza, il recupero di mercoledì ha inoltre rimesso in gioco la Cremonese, che si trova ora a quota 33, appena al di sopra della zona play-out, rispettivamente a -2 e -3 da Pescara e Juve stabia. Sono molte le incognite che accompagnano questa ripresa, a partire dalla condizione fisica dei giocatori reduci dallo stop forzato, ma le motivazioni per rendere interessante la gara non mancheranno.

COME ARRIVA IL PESCARA - Diversi i dubbi e le defezioni con cui dovrà fare i conti Nicola Legrottaglie: oltre a Palmiero e Bocic, fermati da fastidi fisici negli ultimi allenamenti settimanali, saranno indisponibili anche Campagnaro, Tumminello, Di Grazia, Marafini e Diambo. Il modulo prescelto dovrebbe prediligere la difesa a quattro davanti a Fiorillo, con Bettella affiancato da Scognamiglio, e le fasce affidate a Crecco e Balzano, pronto al rientro dopo il lungo infortunio. A centrocampo Legrottaglie potrà contare sulla duttilità di Memushaj, candidato a ricoprire il ruolo di esterno nell'ipotesi di una mediana in linea con Busellato e Kastanos centrali, e Zappa sulla destra. In attacco Galano e Maniero, con Bojinov possibile mossa a sorpresa.

COME ARRIVA LA JUVE STABIA - Per Fabio Caserta non ci saranno grosse incognite di formazione, potendo contare sull'intera rosa a disposizione, ad eccezione di Polverino e dello squalificato Fazio. Ben collaudato l'assetto di difesa e centrocampo, i maggiori dubbi saranno legati all'abbondanza di scelta: la retroguardia dovrebbe essere guidata dalla coppia Troest-Tonucci, con Vitiello e Ricci sulle fasce, mentre a centrocampo Calò, Buchel, Addae e Calvano si contenderanno i tre posti da titolari. Infine, nel reparto avanzato, probabile l'impiego di Bifulco a supporto di Canotto e Forte.