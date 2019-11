Serie B, Pescara-Pisa: alla ricerca della continuità

© foto di Carlo Giacomazza/tuttosalernitana.com

Ventisei anni dopo all’Adriatico torna la sfida fra Pescara e Pisa, valida per la undicesima giornata del campionato di Serie BKT. L’ultima volta, sempre nel torneo cadetto, furono gli abruzzesi a spuntarla con una rete di Andrea Carnevale. Il bilancio complessivo dei precedenti vede avanti i padroni di casa con sei successi, a fronte di quattro pareggi e tre affermazioni ospiti. La più netta nel 1990: 1-4 con doppiette di Piovanelli e Neri. Rete della bandiera biancazzurra firmata da Camplone.

COME ARRIVA IL PESCARA – Continuità, questa sconosciuta. Dieci partite sulle montagne russe per gli uomini di Zauri, capaci di alternare grandi prestazioni a giornate opache. Così, dopo il poker alla capolista Benevento è arrivato lo scivolone sul campo della Juve Stabia. Miglior attacco con 17 gol realizzate ma seconda peggior difesa, con 16 reti al passivo. É mancato soprattutto equilibrio ad una squadra che ha dimostrato di avere potenzialità importanti per la categoria. Non ci sarà Ciofani, fermato per un turno dal giudice sportivo. Al suo posto giocherà Zappa. Rientra Memushaj. Esclusi dai convocati per scelta tecnica Del Grosso e Bruno.

COME ARRIVA IL PISA – La vittoria nel turno infrasettimanale con la Salernitana ha riportato entusiasmo nell’ambiente nerazzurro, dopo la delusione per il ko nel derby più sentito col Livorno, e rinsaldato la classifica che è perfettamente in linea con quelli che sono gli obiettivi stagionali. La squadra di D’Angelo non vinceva da sei partite, nelle quali aveva raccolto tre pareggi e tre sconfitte. In Abruzzo non ci saranno Varnier, la cui stagione è di fatto già terminata dopo l’operazione al ginocchio, e Birindelli che deve ancora scontare due giornate di squalifica. Solito dubbio sul modulo: 4-3-1-2 o 3-5-2? Si dovrebbero rivedere dal 1’ Gucher e Masucci.